وزير الخارجية الفلسطيني: هناك إجماع عربي على رفض صفقة القرن

أكد وزير الخارجية الفسلطيني ​رياض المالكي​ "أننا نقدر كل من أعرب عن دعمه ضد محاولات فرض حلول غير عادلة على ​الفلسطينيين​"، معتبرا أن "هناك محاولات غير مسبوقة لإنكار حقوق ​الشعب الفلسطيني​".

وشدد المالكي على أن "هناك قرارا عربيا بالإجماع على رفض ​صفقة القرن​"، مطالبا "الدول الإسلامية برفض الخطة الأميركية وعدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال".