وزير الخارجية الفلسطيني: هناك إجماع عربي على رفض صفقة القرن

أكد وزير الخارجية الفسلطيني رياض المالكي "أننا نقدر كل من أعرب عن دعمه ضد محاولات فرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين"، معتبرا أن "هناك محاولات غير مسبوقة لإنكار حقوق الشعب الفلسطيني".
وشدد المالكي على أن "هناك قرارا عربيا بالإجماع على رفض صفقة القرن"، مطالبا "الدول الإسلامية برفض الخطة الأميركية وعدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال".
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