الرئاسة التركية: قواتنا ردت على استهداف النظام السوري لجنودنا ودماؤهم لن تذهب هباء

شدّد المتحدّث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​، على أنّ "​القوات التركية​ ردّت على هجوم اغتيل فيه 4 جنود أتراك في ​محافظة إدلب​ السورية".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الجنود استشهدوا جرّاء قصف لقوات ​النظام السوري​. دماء شهدائنا لن تذهب هباء، والفاعلون سيحاسبون".

من جانبه، أكّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أنّ "الدولة التركية ستحاسب الفاعلين على هذا الهجوم الغادر".

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، في قصف مدفعي مكثّف للنظام السوري عليهم في محافظة إدلب"، موضحةً أنّ "القوات التركية ردّت على الفور على مصادر النيران". وأشارت إلى أنّ "النظام السوري أطلق النار على القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، على الرغم من أنّ مواقعها كانت منسقة مسبقًا".