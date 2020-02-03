اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الاسلامي: خطة السلام الأميركية منحازة لاسرائيل

اسفت اللجنة اللجنة التنفيذية في ​منظمة التعاون الاسلامي​ خلال اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في جدة، للمقاربة المنحازة في خطة ​السلام​ والتي تتبنى الرواية الاسرئيلية بالكامل، معتبرة ان "في ذلك انتهاكا صارخ للقانون الدولي وميثاق ​الامم المتحدة​ ومبدأ عدم جواز الاستحواز على أرض الغير بالقوة".

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