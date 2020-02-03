القاضي حلاوي يرجئ موعد النظر في الدعاوى المقدمة ضد عامر الفاخوري

ارجأ قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي موعد النظر في الدعاوى المقدمة من عدد من الأسرى المحررين ضد العميل عامر الفاخوري إلى 17 شباطK بعدما تعذر سوقه كونه يخضع للعلاج الكيميائي بسبب إصابته بسرطان الدم.
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