القاضي حلاوي يرجئ موعد النظر في الدعاوى المقدمة ضد عامر الفاخوري

ارجأ قاضي التحقيق في ​بيروت​ بلال حلاوي موعد النظر في الدعاوى المقدمة من عدد من الأسرى المحررين ضد العميل ​عامر الفاخوري​ إلى 17 شباطK بعدما تعذر سوقه كونه يخضع للعلاج الكيميائي بسبب إصابته بسرطان الدم.

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