السيد: على الحكومة منع حجز أموال اللبنانيين بالمصارف

لفت النائب ​جميل السيد​ إلى ان "الناس تنتظر من هذه ​الحكومة​ خطة واضحة للوضع الإقتصادي والمالي الذي ورِثَتْه من الحكومات السابقة، وبالتالي، مطلوب منها أن تغيّر النهج السابق كلياً وأن تحاسِب، وأوّل الممنوع، أن تحجز أموال اللبنانيين ب​المصارف​ كي يستعملها حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ لتسديد قروضه للخارج".

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