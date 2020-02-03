مراد: الحل الأنسب لكافة أزماتنا هو التعاون بين الدول العربية

راى الوزسر السابق حسن مراد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الحل الأنسب لكافة أزماتنا العربية المتزايدة هو بالتنسيق والتعاون بين ​الدول العربية​ وعلى راسها مصر و​سوريا​ و​السعودية​ و​العراق​ لما لهذه الأعمدة العربية من رمزية، ومعها ​الإمارات العربية المتحدة​ بدورها الفعال، لمحاولة الخروج من الأزمات واستعادة الدور العربي الفاعل".

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