أسود: لا خلاص للبنان إلا بشخص ميشال عون بمعزل عن صلاحياته وامكانياته

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​زياد أسود​ إلى ان "الهجمة على ​التيار الوطني الحر​ والرئيس ​ميشال عون​ ليست بالصدفة"، معتبرا انه "المؤسف انهم يجلسون ويتكلمون بالمبادئ والشعارات ويتصرفون تحت مستموى السلوك السياسي العام الذي يجب ان يتمتع به المسؤولون ب​الدولة​".

ورأى في حديث إذاعي ان "​الانسان​ يدفع ثمن عمالة الآخرين والتزامهم بمشاريع خارجية لا تخدم لبنان"، لافتا إلى انه "هناك فريق اسمه التيار الحر قادر على وضع معادلات جديدة وتوجيه البوصلة باتجاه انشاء شراكة حقيقية، واليوم هناك 5 أو 6 مشاريع اساسية تستهدف لبنان، وبعض الدول استخدمت ​الفساد​ كسلاح ضدنا". وقال: "يبدو ان الانزعاج ورمي الاتهم على التيار الوطني الحر وتفيكيكه من الداخل والخارج له أهداف، والرئيس عون مشروع وطني وعقبة أمام المشاريع التافهة".

وتوجه إلى جمهور التيار قائلا: "هل تصدقون ان القوات والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل وتيار المردة كانوا النموذج المثالي في ​الحياة​ السياسية وميشال عون هو المشكلة؟". وشدد على ان "لا خلاص للبنان إلا بشخص ميشال عون بمعزل عن صلاحياته وامكانياته".