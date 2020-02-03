نديم الجميل: رفض الوزارات للتحول الرقمي يعرقل تأليف الحكومة الإلكتروني

أكد عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل أن "المشكلة الاساسية التي تعرقل تأليف الحكومة الالكترونية هي ان الوزارات ترفض التحول الرقمي والالكتروني"، معتبرا أن "اهم امر في الادارة يجب ان يحصل هو تغيير نمط تعامل الموظفين مع الملفات".
وفي حديث إذاعي، راى الجميل أن "كل الدول لديها التحديات والمخاوف نفسها وكل الدول استطاعت ان تؤمن الحماية اللازمة للبيانات لذلك حماية البيانات لا يجب ان تعتبر اشكالية او مبرراً لعدم تطبيق الحكومة الالكترونية"، موضحا ان "هدف الحكومة الالكترونية: اولاً تأمين الشفافية وتوفير دور ديمقراطي اكثر للمواطن عبر المراقبة والمساءلة من خلال الانترنت، وثانياً هو خدمة المواطنين وتسهيل حياتهم".
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