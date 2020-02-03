قوى الأمن: توقيف عصابة لسرقة السيارات بهدف نقلها إلى الهرمل ومنها إلى سوريا

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في الآونة الأخيرة، حصلت عمليّات سرقة عدّة ضمن منطقة ​طرابلس​، استهدفت سيارات نوع "هيونداي توكسون".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الاثر، كثّفت القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي جهودها الميدانيّة لكشف هويّة الفاعلين، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة، توصّلت إلى تحديد هويّة عصابة جديدة نشطت في الفترة الأخيرة، وهم كلّ من اللبنانيين: "ع. ه." (مواليد عام 1996)، "م. ع." (مواليد عام 1997) و"ع. م." (مواليد عام 1998)".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بتاريخ 28 كانون الثاني 2020، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في هذه الشعبة عمليّة نوعيّة ومتزامنة، تمكّنت خلالها من توقيفهم ضمن منطقتي التل و​برقايل​، وضُبط بحوزة الأخير مسدس حربي". وبيّنت أنّ "يالتحقيق معهم، اعترفوا أنّهم:

- يشكّلون عصابة لسرقة السيارات.

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- نفّذوا أكثر من 5 عمليّات ضمن مناطق: المئتين، التل، ​الميناء​، المعرض في مدينة طرابلس.

- قاموا بنقل السيارات المسروقة إلى ​الهرمل​ ومنها إلى داخل ​الأراضي السورية​".

كما ذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا مع المضبوط المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​".