اتخذت ​القوى الأمنية​ إجراءات أمنية مشددة حول ​قصر العدل​ في ​بعبدا​، تزامنا مع جلسة للشاهدين عماد المصري وشربل قاعي في قضية توقيف الناشطين ربيع الزين و​محمد سرور​ و​جورج القزي​، وسيكون هناك وقفة تضامنية دعا اليها أصدقاء ربيع الزين امام قصر عدل بعبدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات أمنية مشددة حول قصر العدل في بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.