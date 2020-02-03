الخارجية الصينية: نتعهد بتقديم المساعدة اللازمة لإجلاء الأجانب من ووهان

تعهدت ​وزارة الخارجية الصينية​ بتقديم المساعدة اللازمة لإجلاء الأجانب من مدنية ووهان، معلنة أنها بحاجة "ملحة" لأقنعة واقية مع انتشار ​فيروس كورونا​. وكانت ​السلطات الصينية​ اعلنت أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 360 بعدما أودى هذا الفيروس بحياة 56 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

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