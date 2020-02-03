الدفاع الروسية: الطائرات التركية لم تخترق أجواء سوريا ولم تشن غارات ضد مواقع للجيش السوري

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن "الطائرات التركية لم تخترق الأجواء السورية ولم تشن غارات ضد مواقع للجيش السوري".
وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن مقتل ما بين ثلاثين و35 جنديا من الجيش السوري، لافتا الى ان "طائراتنا من طراز اف-16 وقطع مدفعيتنا تقوم حاليا بقصف أهداف حددتها أجهزة استخباراتنا".
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت قبيل ذلك مقتل أربعة جنود أتراك وجرح تسعة آخرين الاثنين في قصف مدفعي للجيش السوري في منطقة ادلب (شمال غرب سوريا).
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