كندا تستأجر طائرة لإجلاء رعاياها من ووهان









اسماء السيد - مونتريال: أعلنت كندا مساء الأحد أنّها استأجرت طائرة لإعادة رعاياها العالقين في مدينة ووهان في وسط الصين، والذين طلبوا إجلاءهم بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، مشيرة إلى أنّ الطائرة "جاهزة للإقلاع" حالما تحصل من بكين على إذن بالهبوط.

قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّ الطائرة ستهبط في هانوي في فيتنام "وستتوجه إلى ووهان، المغلق مجالها الجوي حاليًا، حالما نحصل من الحكومة الصينية على الإذن بالهبوط".

وأوضحت السلطات الكندية أنّ 325 مواطنًا كنديًا يقيمون في هوبي، المقاطعة الأكثر تضرّرًا بالوباء، تقدّموا بطلبات لإعادتهم إلى بلدهم.

أضافت أنّ الكنديين الذين سيعودون إلى بلدهم سيخضعون "لفحص طبي معمّق قبل الصعود إلى الطائرة وأثناء الرحلة وعند الوصول" إلى قاعدة ترينتون العسكرية في أونتاريو. وبعد وصولهم سيوضع هؤلاء ومرافقوهم وأفراد طاقم الطائرة في الحجر الصحّي في القاعدة لمدة 14 يومًا هي فترة حضانة المرض.

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ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّ طاقمًا طبيًا من القوات المسلّحة الكندية ومسؤولين حكوميين في طريقهم إلى هانوي "وفي صدد الحصول على التأشيرات اللازمة من الحكومة الصينية لدخول ووهان".

السبت دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مواطنيه إلى الوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في الصين، وانتشر حتى اليوم في أكثر من 20 دولة، محذّرًا من ممارسة أيّ تمييز عنصري بحقّ أفراد الجالية الصينية في كندا.

يُعتقد أنّ الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق في مدينة ووهان تباع فيه حيوانات برّية، وانتشر خلال عطلة رأس الصينية الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

وأعلنت السلطات الصينية الإثنين أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 361، في حين بلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 17 ألف و200 مصاب.