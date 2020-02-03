شكرا لقرائتكم خبر عن "وحدات طبية متنقلة" بمستشفى سعاد كفافى الجامعى لتطوير قوافل علاج المرضى غير القادرين مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار استحداث وسائل وأساليب حديثة لتقديم خدمات مجتمعية وانسانية انتهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من تطوير مجموعة من الوحدات الطبية المتنقله لتستخدمها مستشفى سعاد كفافى الجامعى فى تنظيم العديد من القوافل الطبية تجوب المحافظات النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة وأضاف أن هذه القوافل الطبية تأتى فى صدارة الانشطة الانسانية التى تحرص مستشفى سعاد كفافى على تنظميها وفق برنامج زمنى يستهدف فى المقام الاول تقديم خدمات طبية متكاملة فى جميع التخصصات على مدار العام.

وصرح الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافي الجامعي أنه استكمالاً للدور الرائد الذى تقوم به المستشفى فى مجال تقديم الخدمات الطبية وتطوير الوحدات المتخصصه داخل المستشفى تم الانتهاء من تركيب جهاز تفتيت حصوات الكلي بالموجات التصادمية ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف افتتاح العديد من الوحدات الطبية المتخصصة والدقيقة في العديد من المجالات الطبية المختلفة .

وأضاف أن هذا الجهاز يعد من أحدث الأجهزة المخصصة والتى يتم استخدامها لهذا الغرض وذلك نظراً لما يتضمنه من مميزات تقنية تعتمد على أحدث ما توصل اليه العلم فى هذا المجال فقد اصبحت عمليه التفتيت من خلال هذا الجهاز اكثر دقة نظراً لما يتمتع به من كفاءة على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية الى جانب فاعليته فى تحقيق اعلى مستوى من النتائج دون أي مضاعفات علي المريض وهو أمر فى منتهى الأهمية بالنسبة للمصابين بأمراض الكلى والمسالك البولية.

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ويأتى ذلك فى إطار الالتزام بالمسئولية المجتمعية من خلال تقديم خدمات طبية مجانية لغير القادرين وهو ما يعكس بوضوح رسالتها فى تحقيق الشفاء وتخفيف آلام جموع المواطنين في ربوع مصر.







