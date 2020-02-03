أسعار الدولار تستقر في 11 بنكا مع بداية تعاملات الاثنين 3-2-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.
وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وكريدي أجريكول عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك قناة السويس، والتعمير والإسكان، والبركة عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.
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