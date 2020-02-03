إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد الطريق الزراعي "بنها – المنصورة"، اليوم الاثنين، حادث تصادم وقع بين سيارتين، بسبب السرعة الزائدة، أمام قرية جمجرة التابعة لمركز بنها، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وظهور كثافات مرورية على الطريق بسبب الحادث.

وتلقى العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق "بنها – المنصورة" أمام قرية جمجرة، وانتقل العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور إلى موقع البلاغ.

تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي وأخرى "أجرة" تقل ركابًا أمام قرية جمجرة اتجاه كفر شكر، ما تسبب في تعطل جزئي للطريق ووجود كثافات مرورية، وأسفر عن وجود 5 مصابين.

جرى الدفع بفرق طوارئ المرور، ورفع أثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية للطريق ونقل المصابين للمستشفى.