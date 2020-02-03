منفذ عملية الطعن في بلجيكا امرأة

ذكرت وسائل إعلام أجنبية نقلا عن شهود عيان، اليوم الأحد، أن منفذ عملية الطعن في مدينة غنت البلجيكية امرأة ذات بشرة داكنة والضحيتان في وضع غير خطير

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هذا، وأطلقت الشرطة البلجيكية النار، في مدينة غنت على مجهول هاجم شخصين مستخدما سكينا.

وقالت وكالة "ها إل إن" البلجيكية إن "الشرطة فتحت النار على مجهول بعد أن هاجم شخصين آخرين بسكين"، موضحة أن "المهاجم أصيب في يده"، مبينة أن حالة ضحيتا الهجوم ومدى إصابتهما غير معروفة