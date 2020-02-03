الشرطة البريطانية تقتل رجلاً مسلحًا جرح شخصين بسكين

أفادت تقرير لصحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية، بأن الشرطة البريطانية، قتلت رجلاً أصاب شخصين بسكين في العاصمة البريطانية لندن. وكانت تقارير لوسائل تواصل اجتماعي ذكرت أن الرجل أصاب شخصين إصابات بالغة. ووقعت الجريمة في جنوب لندن. Advertisements وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع تواصل اجتماعي، سيارات للشرطة والإسعاف، كما حلقت مروحيات في سماء المنطقة . ودعت سكوتلانديارد المواطنين إلى تجنب التوجه إلى مسرح الجريمة.

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