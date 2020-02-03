الصين تقرر إحراق جثث ضحايا كورونا

أمرت السلطات الصينية بحرق جثث المتوفين بفيروس "كورونا" الجديد بالقرب من مكان وجودهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع.
قالت إنه لا يجوز نقل رفات المرضى المصابين المتوفين بين المناطق المختلفة على مستوى المقاطعة، ولا يمكنحفظها بالدفن، أو بأي وسيلة أخرى، وفقًا لمبدأ توجيهي مشترك صادر عن المكاتب العامة للجنة الصحة الوطنية ووزارة الشؤون المدنية ووزارة الأمن العام.
ويجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قبل العاملين في المجال الطبي بحسب الاقتضاء، بحيث لا يسمح بفتحها بعد الختم.
أكد المبدأ التوجيهي أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.
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