كندا تعتزم إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية

أعلنت كندا عزمها إعادة رعاياها العالقين في مدينة ووهان في وسط الصين الذين طلبوا إجلاءهم بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.
أوضحت السلطات الكندية، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الإثنين، أنّها استأجرت طائرة لإعادة 325 مواطنًا يقيمون في هوبي، المقاطعة الأكثر تضرّراً بالوباء، تقدّموا بطلبات لإعادتهم إلى بلدهم.
وأضافت، أن الطائرة جاهزة للإقلاع حالما تحصل من بكين على إذن بالهبوط، مشيرة إلى أنها ستهبط أولًا في هانوي بفيتنام ثم ستتوجه إلى ووهان، المغلق مجالها الجوي حالياً، عقب الحصول من الحكومة الصينية على الإذن بالهبوط.
وأشارت إلى أن العائدين سيخضعون لفحص طبي معمّق
ولفتت إلى أنّ طاقمًا طبيًا من القوات المسلّحة الكندية ومسؤولين حكوميين في طريقهم إلى هانوي "وبصدد الحصول على التأشيرات اللازمة من الحكومة الصينية لدخول "ووهان".
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