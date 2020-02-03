باكستان تستقبل رعاياها من الصين بعد استئناف الرحلات الجوية

وصلت إلى إسلام آباد، اليوم الإثنين، رحلتان تنقلان الرعايا الباكستانيين من الصين بعد أن استأنفت باكستان رحلاتها الجوية إلى الصين التي ضربها فيروس كورونا الجديد.
ذكرت صحيفة (دون) الباكستانية أن السلطات الباكستانية أعلنت الجمعة الماضية وقف رحلاتها من الصين وإليها على الفور حتى 2 فبراير، وذلك بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية.
وقال عبدالستار خوخار، المسؤول البارز بالطيران المدني في باكستان في
وأكد المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشئون الصحية ظفار ميرزا وصول رحلتين تقل باكستانيين من الصين، عقب استئناف الرحلات الجوية.
وكتب ميرزا في تغريدة على موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي قال فيها: "لقد أشرفنا على تنفيذ" إجراءات الفحص القياسية في المطار وقابلت المسافرين".
ووصلت الرحلة الأولى -التابعة للخطوط القطرية- من الدوحة وعلى متنها 40 طالبًا باكستانيًا وأجرى موظفو وزارة الصحة فحوصات طبية لجميع الطلاب في مطار إسلام أباد وبعد ذلك سمحت لهم السلطات بالعودة إلى منازلهم.
أما الرحلة الثانية التابعة لشركة تشاينا ساوذرن ايرلاينز فكانت تقل 69 راكبًا من بينهم 57 باكستانيًا.
ووفقًا لمسؤولي الطيران الباكستانيين، أجرت السلطات المعنية الفحوصات الطبية اللازمة لفيروس كورونا على الركاب وهم على متن الطائرة.
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