ترامب ينتقد بلومبرج.. ويرحب به منافساً له في انتخابات الرئاسة

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرج الذي يسعى لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية عن الحزب الديموقراطي.

غير أن ترامب رحب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية اليوم الأحد، قبل يوم من استئناف محاكمة عزله بمجلس الشيوخ الأميركي، أعرب عن ترحيبه بمواجهة بلومبرج في السباق الانتخابي المقرر في نوفمبر المقبل.

ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرج، قال ترامب إنه حقق ثورة إيجابية في هذه البلاد، مشيراً إلى أنه سيتحدث عن الإنجازات على مستوى الولايات المتحدة خلال كلمة حالة الاتحاد التي سيلقيها يوم الثلاثاء المقبل.

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وبشأن تفشي فيروس كورونا في إقليم هوبي الصيني، قال ترامب إننا "عرضنا على الصين مساعدة هائلة بشأن فيروس كورونا".