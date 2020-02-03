محمد بن زايد يبحث مع ميركل اخر المستجدات في ليبيا

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تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأضافت وام أنه جرى خلال الاتصال استعراض القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في ليبيا على ضوء نتائج “مؤتمر برلين ” الذي استضافته ألمانيا مؤخراً.
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وتبادل الشيخ محمد بن زايد وأنجيلا ميركل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد ولي عهد أبو ظبي والمستشارة الألمانية اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.
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