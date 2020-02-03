مقتل 4 جنود أتراك في قصف للنظام السوري على إدلب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 فبراير 2020 10:14 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، مقتل 4 من جنودها وإصابة 9 آخرين في قصف لقوات النظام السوري على إدلب.

وأضافت الوزارة أن الجيش التركي ردّ على الهجوم ودمر ما سمّاه “أهدافاً معادية” في المحافظة.

كما أكدت الوزارة أن قوات النظام نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع القوات التركية مسبقاً.

يشار إلى أن قوات النظام كانت توغلت، الأحد، بريف إدلب الجنوبي الشرقي، واقتربت بشكل كبير من مدينة سراقب الاستراتيجية، حيث وصلت بلدتي “جوباس” و”سان” جنوب غربي سراقب وذلك بعد قصف هستيري شنته عبر عشرات الغارات والبراميل المتفجرة على كل من سراقب وريفها، وسرمين، وأماكن أخرى بأرياف المحافظة الشرقي والجنوبي الشرقي، وبالتزامن مع قصف روسي مكثف على مناطق متفرقة ضمن ريف حلب.

تصعيد تركي مع روسيا

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، عن أن القوات التركية أعلنت طريق حلب – اللاذقية المعروف بـ (M4) منطقة عسكرية، وهو مؤشر على تصعيد تركي مع روسيا، بحسب تعبيره.

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فقد أكد المرصد مساء الأحد، دخول 5 أرتال عسكرية تركية من معبر كفرلوسين باتجاه ريفي حلب وإدلب. تتألف الأرتال من مصفحات وناقلات جنود وشاحنات.

واتجه أحد الأرتال إلى منطقة أريحا عبر طريق الـM4، وتوقف آخر داخل بلدة سراقب، ليرتفع بذلك تعداد الشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومدرعات التي دخلت الأراضي السورية منذ صباح الأحد إلى نحو 320 رتلا، مع استمرار عملية الدخول تباعا.

وتوجهت الأرتال التركية إلى إدلب وحلب، ما يعد تصعيدا تركيا كبيرا مع الروس اللذين لم يرق لهم الأمر، فاستهدفت الطائرات الروسية صباح الأحد، محيط رتل تركي بالقرب من قرية كفر حلب بريف حلب الجنوبي الغربي، أثناء مروره من المنطقة بعد دخوله الأراضي السورية.

157 قتيلاً بأيام

يذكر أن حصيلة قتلى الاشتباكات شمال سوريا كان قد وصل بالأيام الماضية من 157 قتيلاً من قوات النظام السوري والفصائل، وذلك بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد السوري، الأحد، مقتل 9 مدنيين بغارات سورية وروسية على شمال غربي البلاد.