كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة التشيكية تحظر الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين اعتبارًا من 9 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الحكومة التشيكية،

حظرتالرحلات الجوية المباشرة بين جمهورية التشيك والصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد اعتبارًا من 9 فبراير، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وتسبب الفيروس الشبيه بالأنفلونزا حالة طوارئ عالمية وانتشر من مقاطعة ووهان الصينية إلى أكثر من عشرين دولة ومنطقة أخرى، مع وقوع أول حالة وفاة خارج الصين يوم الأحد.

وقد أضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم الاثنين، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.

وقال تحالف موظفي هيئة المستشفيات (HAEA)، الذي يضم حوالي 18000 عضو، إنه شارك 2400 عامل في الإضراب، على الرغم من دعوات الحكومة للعاملين الطبيين بعدم القيام بذلك.

يوجد في هونغ كونغ 15 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في وسط الصين في ديسمبر، وقتل أكثر من 360 شخصًا هناك وأثار قلقًا بالأسواق العالمية.

قال العامل الطبي، تريسي بوي، الذي اصطف في طوابير مع زملائه للتوقيع على عريضة لدعم تحالف موظفي هيئة المستشفيات، "نأمل أن تجعل هذه الإضرابات الحكومة تستجيب لمطالبنا الخمسة، والأهم من ذلك وقف انتشار فيروس كورونا في هونغ كونغ".

المطالب هي أن تغلق الحكومة الحدود مع البر الرئيسي، وتسهيل توزيع الأقنعة على الجمهور، وضمان حصول العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية على اللوازم والحماية الكافية، وتوفير ما يكفي من أجنحة العزل للمرضى، وضمان عدم الانتقام من اضراب العاملين بالمجال الطبي.

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وقد تظاهر حوالي 100 شخص في قلب الحي المالي في هونغ كونغ لدعم نقابة العاملين في مجال الصحة، مع بعض اللافتات التي تقول: "إغلقوا الحدود، اوقفوا الأوبئة".

كما اكدت وزارة الصحة الفيتنامية حدوث ثلاث حالات أخرى من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى ثماني حالات.

وكانت آخر حالة مؤكدة في نفس الرحلة من ووهان، الصين، إلى فيتنام، وكانت على اتصال وثيق بثلاثة مرضى سابقين تم اكتشافهم في 30 يناير.

تقتصر الحالات حاليًا على أربع مقاطعات من أصل 63 مقاطعة في فيتنام.

وكانت قد أعلنت فيتنام يوم السبت حالة طوارئ للصحة العامة بسبب فيروس كورونا وقالت إنها ستوقف جميع الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسي للصين. ونصحت الحكومة مواطنيها بالحد من التجمعات الكبيرة.

فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء الفيروس التاجي في الصين إلى 361 شخص اليوم الاثنين وهناك عدد متزايد من الدول التي أبلغت عن حالات. يوجد في اليابان 20 حالة مؤكدة، 17 منهم كانوا من الصين أو الصينيين.

