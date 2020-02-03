كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب العاملين بالمجال الطبي بهونج كونج للمطالبة بإغلاق الحدود مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم الاثنين، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال تحالف موظفي هيئة المستشفيات (HAEA)، الذي يضم حوالي 18000 عضو، إنه شارك 2400 عامل في الإضراب، على الرغم من دعوات الحكومة للعاملين الطبيين بعدم القيام بذلك.

يوجد في هونغ كونغ 15 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في وسط الصين في ديسمبر، وقتل أكثر من 360 شخصًا هناك وأثار قلقًا بالأسواق العالمية.

قال العامل الطبي، تريسي بوي، الذي اصطف في طوابير مع زملائه للتوقيع على عريضة لدعم تحالف موظفي هيئة المستشفيات، "نأمل أن تجعل هذه الإضرابات الحكومة تستجيب لمطالبنا الخمسة، والأهم من ذلك وقف انتشار فيروس كورونا في هونغ كونغ".

المطالب هي أن تغلق الحكومة الحدود مع البر الرئيسي، وتسهيل توزيع الأقنعة على الجمهور، وضمان حصول العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية على اللوازم والحماية الكافية، وتوفير ما يكفي من أجنحة العزل للمرضى، وضمان عدم الانتقام من اضراب العاملين بالمجال الطبي.

وقد تظاهر حوالي 100 شخص في قلب الحي المالي في هونغ كونغ لدعم نقابة العاملين في مجال الصحة، مع بعض اللافتات التي تقول: "إغلقوا الحدود، اوقفوا الأوبئة".

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ويأتي الخوف من الفيروس بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ، والتي نجمت عن ما يراه الكثير من السكان تدخلًا غير ضروريا من جانب بكين في شؤون المدينة.

وفي غضون ذلك، أوقفت زعيمة هونغ كونغ كاري لام خدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي والعبارات العابرة للحدود، لكنها لم تصل إلى حد إغلاق الحدود بأكملها، قائلة إن ذلك سيكون "غير مناسب وغير عملي".

أفرغ السكان المصابون بالهلع أرفف المتاجر الكبرى في هونغ كونغ من البضائع، وقاموا بتخزين اللحوم والأرز ومنتجات التنظيف مع تصاعد المخاوف بشأن فيروس كورونا.

يتم استيراد حوالي 90 في المائة من أغذية المدينة، ويأتي الجزء الأكبر منها من البر الرئيسي، وفقًا للبيانات الرسمية. ومن المتوقع أن يؤدي فيروس كورونا إلى زيادة الضغط على اقتصاد المدينة، الذي غرق في الركود في الربع الثالث حيث أدت الاحتجاجات العنيفة إلى خوف السياح وفرضت خسائر فادحة على تجار التجزئة.

وقال صاحب متجر الألعاب، لام واين، (45 عاما) إن إغلاق الحدود سيزيد من المخاوف بشأن إمدادات المواد الغذائية الأساسية. واضاف لام "لقد بدأوا في الاندفاع لشراء الإمدادات حتى قبل إغلاق الحدود بالكامل".