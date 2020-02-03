كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراء جديد من أوكرانيا ضد إيران بسبب الطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السلطات الإيرانية، بسبب حجم التعويض الذي عرضته إيران على أسر الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في حادث إسقاط طائرة ركاب قرب طهران الشهر الماضي.

وقال زيلينسكي، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية لمحطة (1+1) التلفزيونية الأوكرانية، إن كييف غير راضية عن حجم التعويض الذي عرضته إيران على أسر الأوكرانيين وإنها ستسعى للحصول على تعويضات أكبر.

وأضاف زيلينسكي: "بالنسبة للجانب الإيراني فقد عرض على الفور دفع 80 ألف دولار لكل أسرة. هذا مبلغ ضئيل للغاية. سنضغط من أجل الحصول على مبلغ أكبر"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ما زالت تنتظر أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين للطائرة.

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وتعتزم أوكرانيا، إحالة إيران إلى المحكمة الدولية للمطالبة بتعويضات أكبر لضحايا رحلة شركة الخطوط الجوية الأوكرانية التي تم إسقاطها.

وفي الثامن من يناير، أصاب صاروخ الطائرة، بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران في طريقها لكييف.

واعترفت إيران بأن قواتها أسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ بعد إنكارها في بداية الأمر أي دور لها في الحادث، حيث لقي كل من كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصا من بينهم 11 أوكرانيا.