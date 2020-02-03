كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 361 حالة وفاة و17205 مصاب ضحايا فيروس كورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين، إلى 361 اعتبارا من يوم الأحد بزيادة 57 عن اليوم السابق، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الإثنين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغتشينغ، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة ارتفع بمقدار 2829، يوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 17205 مصاب.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية، أن حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) بإقليم هوبي في البلاد ارتفعت إلى 350، والإصابات إلى 11.177 حالة.

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة بالإقليم، 2103 حالة جديدة بتاريخ أمس الأحد 2 فبراير، من بينهم 1033 حالة بمدينة ووهان مركز تفشي المرض، كما سجلت كل حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس، وأعلنت ووهان عاصمة الإقليم عن وفاة 32 شخصا بالفيروس.

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وبلغ عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل البلاد 304 حالات بنهاية يوم السبت، وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصا، ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14380 حالة .

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.