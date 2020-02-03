تطوان..شابة تتهم عميد شرطة باغتصابها.. وحقوقي: اغتصبها بوحشية في منزله بعد تخديرها وهي الآن حامل!

قال حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الأحد، إن جمعيته تستعد إلى مراسلة عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بشأن شابة تنحدر من مدينة تطوان، تقول إنها تعرضت لاغتصاب وحشي من طرف عميد شرطة في المدينة المذكورة.

وتفاصيل الواقعة، بحسب حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن “الشابة المذكورة، التي تدعى رشيدة، والبالغة من العمر 40 سنة، تتهم عميد شرطة باغتصابها في منزله، قبل أشهر، بعد أن عمد إلى تخديرها”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الشابة قدمت شكاية ضد عميد الشرطة للسلطات المختصة، قبل أشهر، إلا أنها سرعان ما تنازلت عنها، بعد تهديداته المتكررة لها، لاسيما أن رشيدة تنحدر من أسرة فقيرة، ومحافظة”.

وأفاد حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، انه بعد تنازل الشابة المذكورة مكرهة عن الشكاية ضد العميد، اكتشفت أن واقعة الاغتصاب نتج عنها حمل، لتجد نفسها وحيدة، الأمر الذي دفعها إلى إخبار أسرتها.”

وأورد المتحدث ذاته أن “والد الشابة طلب مؤازرة جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل الدفاع عن حق رشيدة، وجنينها، ومعاقبة المشتبه فيه”.