- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح يستعين بالقاعدة لإجهاض إتفاق الرياض والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
كشفت مصادر محلية في محافظة أبين عن تحركات تقوم بها قيادات محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، للتنسيق مع تنظيم القاعدة من أجل إجهاض إتفاق الرياض والقضاء على كافة الجهود التي تبذلها السعودية لإنجاحه .
وذكرت المصادر، أن هذه التحركات تقوم على الدفع بتنظيم القاعدة لإسقاط أبين بيده بالتزامن مع عمليات الإنسحاب لقوات الإصلاح التي يتوقع أن تشهدها المدينة خلال الأيام القادمة في إطار التنفيذ الإجباري لبنود إتفاق الرياض .
وبحسب المصادر، فإن الهدف من إسقاط المدينة بيد القاعدة هو إشغال التحالف العربي بمعارك جانبية لتأخير تنفيذ بنود الإتفاق الذي يضع حداً لخيانات حزب الإصلاح ولتحركاتهم التي تصرف الأنظار على الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير العاصمة صنعاء من العناصر الإنقلابية .
كانت هذه تفاصيل خبر الإصلاح يستعين بالقاعدة لإجهاض إتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.