برلمان ليبيا يضع ثلاثة شروط للمشاركة في حوار جنيف

الإثنين 3 فبراير 2020

وضع البرلمان الليبي 3 شروط لمشاركة أعضائه في الحوار السياسي بجنيف أبرزها وجود آلية واضحة للتفاهمات وأن يكون المشاركون جميعهم مقيمين داخل البلاد وليس بدول معادية.



وذكر البرلمان الليبي، في بيان، أن الاشتراطات الأساسية التي دونها لا يمكن أن يحقق الحوار هدفه الذي يتمثل في الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها من خطر التدخلات الخارجية.

وتابع بيان لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، أن في مقدمة هذه الشروط أن يكون المشاركون في حوار جنيف من حملة الجنسية الليبية وغير مزدوجي الجنسية مثل أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الدولة".

وبخصوص الشرط الثاني، أضاف البيان أن "لا يكون المشارك في الحوار مقيما في دول معادية لليبيا خاصة تركيا وقطر".

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وأكد "ضرورة إيجاد آلية واضحة من قبل البعثة الأممية للاتفاق ليقرر البرلمان على ضوئها ما إذا كان سيشارك في الحوار من عدمه".

وتضمنت خطة البعثة الأممية إلى ليبيا التي أقرها مؤتمر برلين في 18 يناير/كانون الثاني الماضي ثلاثة مسارات، عسكرية وسياسية تستضيفها جنيف واقتصادية تستضيفها تونس لحل الأزمة الليبية في خطوط متوازية.

وكان مقررا أن تستضيف منها جنيف الأربعاء الماضي المسار العسكري باجتماع 5 عسكريين من الجيش الليبي في مقابل 5 آخرين من طرف حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج فيما عرف بلجنة 5+5.

وتأجل عقد الحوار العسكري والسياسي في جنيف لحين الوصول إلى آليات وضمانات للاتفاق وتحديد معايير اختيار المشاركين في المسارات الثلاثة.