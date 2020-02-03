عدن .. العثور على كميات كبيرة من السحر والطلاسم

الإثنين 3 فبراير 2020

عثرت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن, مساء الاحد ، على كميات كبيرة من السحر والطلاسم والحروز وصور ضحايا، في أحد المنازل بمديرية الشيخ عثمان.



وأفاد مصدر مسؤول في عمليات الحزام الامني بأن عملية مداهمة لمنزل مطلوب امنيا وفار من العدالة تقودهم للعثور على وكر إحدى الساحرات.

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وقال المصدر بحسب البيان الصادر عن دائرة التوجيه المعنوي أنه أثناء تنفيذ عملية مداهمة منزل (ع.ع.عبدالله) وهو مطلوب لدى الأجهزة الأمنية بعدن، عثروا على كميات كبيرة من السحر والطلاسم والحروز وصور ضحايا تابعة لوالدة المطلوب أمنيا.

وأكد بأن قوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان لم تعثر على الشخص المطلوب امنيا اثناء المداهمة، وقد تم التحرز على المضبوطات في عمليات القطاع الثامن حتى يتم إستكمال التحقيقات في القضية والاستعانة بأحد الشيوخ للتخلص من هذه الأعمال الشريرة.