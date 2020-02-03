لندن ترفض أيّ اتّفاق تجاري يفرض عليها احترام قواعد أوروبية

الإثنين 3 فبراير 2020

أظهرت مقتطفات من خطاب سيلقيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صباح الإثنين، أنّه سيعلن رفضه إبرام أيّ اتّفاق تجاري مع الاتّحاد الأوروبي يلزم بلاده بالاستمرار في الالتزام ببعض القواعد الأوروبية.



وبحسب المقتطفات التي نشرها مكتب رئاسة الوزراء ليل الأحد، فإنّ جونسون سيقول في خطابه: "ليست هناك حاجة لاتّفاق للتجارة الحرّة ينطوي على قبول قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلّقة بالمنافسة أو الإعانات أو الحماية الاجتماعية أو البيئة أو غيرها، كما لا ينبغي إلزام الاتّحاد الأوروبي بقبول قواعد بريطانية معيّنة".

وبعد أن خرجت مساء الجمعة من الاتحاد الاوروبي بعد 47 عاما من العضوية الصعبة، سيكون على المملكة المتحدة أن تفكر في علاقاتها الجديدة مع الاتحاد على المستوى التجاري، وكذلك في مجالات الأمن والصيد البحري والتعليم. وأمامها فترة 11 شهرا لبحث كل ذلك، تنقضي مع نهاية المرحلة الانتقالية التي ترفض لندن تمديدها.

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ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء بوريس جونسون الإثنين، رؤيته لموقع المملكة المتحدة في العالم.

كما من المتوقع ان يكشف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في اليوم ذاته عن أولويات الاتحاد.

وجاء خروج المملكة المتحدة بعد 3 أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجري عام 2016.

ولن يتغير الكثير في الممارسة العملية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، إذ يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقة مستقبلية تشمل التعاون التجاري والأمني والسياسي.