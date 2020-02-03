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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صفقة بين الإصلاح ومليشيا الحوثي توقف بموجبها تقدم الأخيرة في الجوف والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
ذكر مصدر إعلامي مقرب من الحوثيين يتواجد في صنعاء أن الوساطة التي قادها محافظ محافظة الجوف، أمين العكيمي، حالت دون تقدم الحوثيين إلى مناطق في الجوف والدخول إلى مأرب.
وتابع المصدر أن العكيمي التقى بالعاطفي وزير الدفاع الحوثي يوم الثلاثاء الماضي وتم الاتفاق على عدة نقاط حملها العكيمي إلى قيادة الإصلاح في مأرب.
وطبقا للمصادر فقد قام العكيمي بإخراج ثلاث سيارات نوع (دينا) من إحدى العمائر القريبة من البنك المركزي في مأرب محملة بأموال متجهة إلى الحوثيين بحسب الاتفاق الذي تم بينه وبين والعاطفي، حيث تم إخراج حوالي 6 مليار من إجمالي المبلغ الذي يقدر بـ 12 مليار ريال يمني بالعملة القديمة سوف يتم إرساله لاحقا بعد ضمان عدم تقدم الحوثيين نحو مأرب.
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