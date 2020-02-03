اليمن.. القوات المشتركة تسقط طائرة مسيرة للمليشيا في الساحل الغربي

الإثنين 3 فبراير 2020

أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أمس، طائرة مسيّرة لميليشيا الحوثي في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.



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وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن قوات اللواء الثالث مشاة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي كانت تحلق في سماء مديرية الدريهمي، حيث قام الجنود باستهدافها وإسقاطها.

وواصلت مليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية في الساحل الغربي واستهدفت مواقع للقوات المشتركة في أكثر من محور جنوب محافظة الحديدة.