حيل حوثية جديدة لإقناع الشباب بالإنضمام لصفوف عناصرها في الجبهات

الإثنين 3 فبراير 2020

كشفت مصادر محلية، عن لجوء ميليشيا الحوثي الإنقلابية لحيل جديدة لترغيب الشباب في التجنيد الذي عزف عنه الكثيرون .



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وأشارت إلى أن الميليشيات قامت بفتح باب القبول في الكليات العسكرية من دون شروط لتدريب المجندين والمتطوعين وحتى قدامى العسكريين، في مدة لا تتجاوز التسعة أشهر، ليصبح بعدها المتقدم للكلية ضابطاً برتبة ملازم ثانٍ، ثم تزج به مباشرة إلى جبهات القتال، مقابل راتب وسلة غذائية شهرية وإعاشة يومية، فيما تقوم بترقيته إذا قتل في الجبهة إلى رتبة مقدم، متجاوزة بذلك 3 رتب عسكرية.

وقال العميد عبده مجلي الناطق الرسمي للجيش اليمني، إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من تلاعب في النظام العسكري وتغيير في القوانين والأنظمة، ستحاسب عليه وتساءل قانونياً، «كون كل الإجراءات التي اتخذتها الميليشيا الانقلابية منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014 تعتبر لاغية وليس لها أي مسوغ قانوني، بحسب قرار رئيس الجمهورية في الحكومة اليمنية الشرعية عبد ربه منصور هادي».