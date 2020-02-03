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عودة المواجهات إلى نهم وقوات الجيش تستعيد هذه المناطق

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 3 فبراير 2020

تلقّت ميليشيا الحوثي ضربة قاسية في جبهات القتال في نهم والجوف، حيث أسفرت المواجهات الدائرة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء عن تغيّر مسار المعارك لصالح القوات المشتركة التي أعلنت استعادة السيطرة على جبال عيقب الاستراتيجية المحاذية لجبال يام، وسقوط عشرات القتلى من الميليشيا، فيما تم استدراج مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت الالتفاف على مواقع في جبهة حام، وباغتتها القوات المشتركة بهجوم مفاجئ في النهم، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوفها.

 

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وأكدت مصادر عسكرية أن مواجهات ضارية دارت بين وحدات من قوات الجيش وعناصر حوثية في جبهة نهم، انتهت بسيطرة قوات الجيش على جبال عيقب الاستراتيجية المحاذية لجبال يام. وأضافت المصادر أن أهمية السيطرة على جبال «عيقب» تكمن في كونها أهم خطوط الإمداد للميليشيا الحوثية.

 

إلى ذلك، شنّ طيران التحالف العربي أمس غارتين جويتين على مديرية الغيل بمحافظة الجوف. وقالت مصادر إن طيران التحالف استهدف ثلاثة أطقم تحمل على متنها رشاشات في جبهة الغيل.

 

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