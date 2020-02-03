الحكومة تكشف حقيقة وجود مفاوضات بين محافظي مأرب والجوف والميليشيات

الإثنين 3 فبراير 2020

نفت الحكومة اليمنية جملة وتفصيلاً وجود أي مفاوضات ثنائية مع ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب أو غيرها من المناطق المحررة .



ونفى مصدر حكومي مسؤل جملة وتفصيلاً كل ما ذكر عن عقد لقاءات أو محادثات بين قيادة محافظ محافظة مأرب أو أي من المحافظات المحررة مع ميليشيا الحوثي.

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واكدت ان فريق المفاوضين عنها هو المخول بملف الحوار مع الميليشيا بهدف الوصول إلى حل سياسي للازمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الثلاث.

وبهذا الصدد قال وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدت له إن ما تروجه المليشيات الحوثية يهدف إلى اصطناع انتصارات وهمية وخلق شرخ بين المكونات الوطنية.

وأكد أن الوفد الحكومي المفاوض هو المكلف بملف الحوار مع المليشيات الحوثية بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الثلاث.

وحث الإرياني وسائل الإعلام على التحلي بالمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم الوقوع ضحية الشائعات التي تروجها المليشيات الحوثية.