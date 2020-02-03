شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني لهذا اليوم والان مع التفاصيل

الإثنين 3 فبراير 2020 تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الإثنين استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي. عيار الذهب و الفضة شراء بيع سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن شراء 28000 بيع 29000 سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن شراء 24100 بيع 26000 سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 في اليمن شراء 24500 بيع 26500 سعر جرام الذهب التركي عيار 21 في اليمن شراء 24500 بيع 26500 Advertisements سعر جرام الذهب اللازوردي عيار 21 في اليمن شراء 24500 بيع 26500 سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن شراء 20100 بيع 21700 سعر الجنية الذهب في اليمن شراء 193000 بيع 195500 سعر الجرام بالجملة في اليمن شراء 20000 بيع 21000 سعر جرام الفضة 925 في اليمن شراء 200 بيع 900

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني لهذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.