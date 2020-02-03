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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني لهذا اليوم والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الإثنين استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.
عيار الذهب و الفضة شراء بيع
سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن
شراء 28000
بيع 29000
سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن
شراء 24100
بيع 26000
سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 في اليمن
شراء 24500
بيع 26500
سعر جرام الذهب التركي عيار 21 في اليمن
شراء 24500
بيع 26500
سعر جرام الذهب اللازوردي عيار 21 في اليمن
شراء 24500
بيع 26500
سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن
شراء 20100
بيع 21700
سعر الجنية الذهب في اليمن
شراء 193000
بيع 195500
سعر الجرام بالجملة في اليمن
شراء 20000
بيع 21000
سعر جرام الفضة 925 في اليمن
شراء 200
بيع 900
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