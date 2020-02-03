شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ألماني: قرار ترامب بتخفيف قواعد استخدام الألغام «انتكاسة شديدة» والان نبدء بالتفاصيل

انتقد وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، نيلس آنن، قرار الرئيس الأمريكي بتخفيف قواعد استخدام الألغام الأرضية.

وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "قرار الرئيس ترامب بتجاهل حظر استخدام الألغام الأرضية انتكاسة شديدة لمساعي دولية استغرقت سنوات طويلة لرفض هذا السلاح المميت.. سيكون من الحكمة أن تعيد الولايات المتحدة التفكير في هذا القرار".

وأدخل ترامب نهاية الشهر الماضي تعديلات على القواعد المتعلقة باستخدام الجيش للألغام الأرضية، ما يخفف القيود على العبوات المتفجرة التقليدية في "ظروف استثنائية" معينة.

وتنضم أكثر من 160 دولة إلى المعاهدة الدولية لحظر الألغام المعروفة بمعاهدة أوتاوا لحظر الألغام، بينما لم تشارك الصين وروسيا والولايات المتحدة فيها.