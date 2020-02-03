شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تحاصر سائحين داخل مضيق ميلفورد في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

تسببت الأمطار الغزيرة في محاصرة مجموعة سياحية داخل مضيق "ميلفورد ساوند" في نيوزيلندا اليوم الاثنين، حيث أتلفت مياه الأمطار الطريق الوحيد المؤدي إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في البلاد.

وقال أنجوس مكاي، المراقب في إدارة الطوارئ بمنطقة ساوثلاند، في بيان إن المجموعة التي تضم 382 شخصا في منطقة ميلفورد تتكون من موظفين وزائرين، وكانوا يتواجدون إما في أكواخ أو في قوارب سياحية. وأضاف أن لديهم الكثير من الطعام ويتوفر لديهم الأمن والدفء.

وتم إعلان حالة الطوارئ في منطقة ميلفورد للسماح للأجهزة المعنية بجمع الموارد للمنطقة النائية.

وشهدت المنطقة سقوط 350 مليمترا من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانزلاقات.