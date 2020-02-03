أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً اليوم الاثنين

تنشر الخليج 365، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي اليوم الاثنين
اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة
سعر بيع للدولار = 121.500
سعر شراء للـدولار = 120.500
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.80دولار
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1580.25 $
سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 56.30 دولار
سعر بيع للدولار = 121.500
سعر شراء للـدولار = 120.500
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.80دولار
الباوند السعر العالمي : 100 باون = 131.68 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 598.57 ليرة تركية
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1580.25 $
سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 56.30 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 51.56 دولار
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