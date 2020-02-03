شكرا لقرائتكم 287 أم 556.. عدد قتلى الاحتجاجات في العراق حائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت احتجاجات العراق منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر الماضي محطات دامية، حيث ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا على أيدي مسلحين مجهولين أو تابعين للقوى الأمنية إلى المئات.

لكن العدد الدقيق يبدو حائراً بين إحصاءات دوائر الصحة الرسمية وبين مفوضية حقوق الإنسان.

فقد نشرت وكالة الأنباء العراقية مساء الأحد الإحصائية الرسمية الصادرة عن دوائر الصحة في المحافظات التي تشهد تظاهرات وقيادات العمليات لعدد القتلى المتظاهرين والقوات الأمنية منذ 25/10 من العام الماضي ولغاية 31/1/2020.

وبلغ عدد القتلى، بحسب الإحصائية 287 من المدنيين، فيما بلغ عدد القتلى من القوات الأمنية 5.

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في المقابل، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان مساء الأحد عن حصيلة جديدة لقتلى التظاهرات تمثلت بـ 556 قتيلاً.

من بغداد (2 فبراير 2020- فرانس برس)

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، في بيان إن "عدد الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات منذ الـ25 من أكتوبر الماضي بلغ 399". وأوضح أن "ضحايا التظاهرات الأولى، وحسب تقرير اللجنة التحقيقية بلغ 157"، لافتاً إلى أن "المجموع هو 556 بينهم 13 عنصر أمن".

وكان الرئيس العراق برهم صالح قال في 22 يناير الماضي في كلمة له على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الذي شارك فيه، إن "أعمال العنف التي يرتكبها الخارجون عن القانون أدت إلى مقتل أكثر من 600 من المتظاهرين الأبرياء المسالمين – معظمهم من الشباب وكذلك العديد من رجال الأمن".

يذكر أن العراق يشهد منذ الأول من أكتوبر تظاهرات حاشدة انطلقت بداية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد، قبل أن تتحول لاحقاً لمطالبات سياسية، تهدف إلى تشكيل حكومة مستقلة تمثل الحراك، واجراء انتخابات نيابية مبكرة.