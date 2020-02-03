الانتخابات التمهيدية لاختيار منافس ترامب الديمقراطي تبدأ اليوم في ولاية أيوا

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن ​الانتخابات​ التمهيدية لاختيار منافس للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في الانتخابت الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل، ستبدأ اليوم.

وسيجري التصويت مساء اليوم في مجالس انتخابية (كوكوس) في حوالى 1700 صالة في جميع أنحاء ولاية ايوا.

ويحتل أربعة من المرشحين ال11 الطليعة في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة في أيوا، على رأسهم السناتور الاشتراكي ​بيرني ساندرز​ في المرتبة الأولى متقدما على نائب الرئيس السابق ​جو بايدن​ ثم رئيس ​البلدية​ الشاب بيت بوتيدجيدج وعضو مجلس الشيوخ التقدمية ​إليزابيث وارن​. وسجلت السناتورة إيمي كلوبوشار تقدما في نوايا التصويت مؤخرا.