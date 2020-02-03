حكومة موريتانيا تشيد بدعم الإمارات لها بمبلغ ملياري دولار

أشادت ​الحكومة​ الموريتانية بالدعم الذي خصصته ​الإمارات​ لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية بمبلغ ملياري ​دولار​ أميركي، عبارة عن قروض ميسرة ودعم مباشر عن طريق توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي ستعود بالنفع على البلدين.

كما أشادت الحكومة بـ"مستوى الاستقبال الحار والنوعي الذي حظي به الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، خلال زيارته للإمارات والمعبر عن عمق وصدق العلاقات بين البلدين والشعبين".

وثمنت الحكومة في بيان لها نتائج هذه الزيارة وخاصة "إعلان رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد، وولي عهده محمد بن زايد تخصيص مبلغ ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا، كما خلصت إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم ستعود بالنفع على البلدين".