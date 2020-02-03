أردوغان : تركيا ستواصل الرد على أي هجوم على القوات التركية في سوريا

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ان " ​تركيا​ ستواصل الرد على أي هجوم على ​القوات التركية​ في ​سوريا​".

ولفت إلى ان "​الجيش التركي​ رد بالمثل على القصف الذي استهدف مواقعنا في شمال سوريا".

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