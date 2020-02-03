أكد وزير الصحة حمد حسن في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "المواطنين الذين يتلقون الرسائل والطرود من ​الصين​ في لبنان ليسوا معرضين لخطر الإصابة بفيروس ​كورونا​ المستجد"، لافتا إلى ان "التحليلات تؤكد ان الفيروس لا يبقى حياً لفترة طويلة فوق أسطح الأشياء مثل الرسائل والطرود".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: المواطنون الذين يتلقون الطرود من الصين ليسوا معرضين لخطر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.