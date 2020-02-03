عبدالله: نؤكد على احترامنا لشخص رئيس البلاد مع دعوتنا لانتخابات رئاسية مبكرة

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بفضيحة الـ 40 مليار ​دولار​ ب​الكهرباء​، يردون بأختراع ملف كهرباء معمل ​سبلين​ الوهمي، نتحدث عن فشلهم المدوي في الحكم، يخترعون ملف صليب احمر من 1989 للتنفيس عن الحقد والعقد، يصرون على التطاول على شخص رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​، نؤكد على احترامنا لشخص رئيس البلاد مع دعوتنا ل​انتخابات​ رئاسية مبكرة​​​​​".

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