أكد نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان جهاد طه أن صفقة القرن لن تستطيع تغير الوجه الحقيقي والتاريخي لفلسطين، رغم كل المشاريع والمؤامرات التي تستهدف الهوية الوطنية لفلسطين ومقدساتها وتحقيق يهودية وتكريس نظام الفصل العنصري، مؤكدا على ضرورة أن تكون كافة الفصائل الفلسطينية في مربع المواجهة لكل المشاريع الأستعمارية والحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكيل استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة "صفقة القرن".
وشدد طه على "اهمية اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن لتعزيز صموده وعدم الرهان على أوهام الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني التي تسعى لتجسيد حالة التطبيع الممنهج المرفوضة فلسطينياً".
كانت هذه تفاصيل خبر جهاد طه: لاتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.