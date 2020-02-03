جهاد طه: لاتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني

أكد نائب المسؤول السياسي ل​حركة حماس​ في ​لبنان​ ​جهاد طه​ أن ​صفقة القرن​ لن تستطيع تغير الوجه الحقيقي والتاريخي لفلسطين، رغم كل المشاريع والمؤامرات التي تستهدف الهوية الوطنية لفلسطين ومقدساتها وتحقيق يهودية وتكريس نظام الفصل العنصري، مؤكدا على ضرورة أن تكون كافة ​الفصائل الفلسطينية​ في مربع المواجهة لكل المشاريع الأستعمارية والحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكيل استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة "صفقة القرن".

وشدد طه على "اهمية اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لتعزيز صمود ​الشعب الفلسطيني​ في مواجهة صفقة القرن لتعزيز صموده وعدم الرهان على أوهام ​الإدارة الأميركية​ والكيان الصهيوني التي تسعى لتجسيد حالة التطبيع الممنهج المرفوضة فلسطينياً".