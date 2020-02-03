شكرا لقرائتكم خبر عن الرؤساء الشرفيون لحزب الوفد ..أبرزهم عمرو موسى وآخرهم سليمان وهدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اعتبار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رئيسا شرفيا لحزب الوفد بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا، ليكون هو الرئيس الشرفي السادس لحزب الوفد، ويرصد الخليج 365، 6 رؤساء تولوا رئاسة حزب الوفد الشرفية

عمرو موسى

في مايو 2012 ، اختار حزب الوفد ، عمرو موسى ، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق ووزير الخارجية الأسبق رئيسا شرفيا لحزب الوفد ، ويعد عمرو موسى واحد ممن ينتمى لأسرة وفدية عريقة فوالده كان من كبار قيادات الوفد وكان قريباً من زعيمي الوفد الراحلين مصطفي النحاس باشا وفؤاد باشا سراج الدين

مصطفى الفقي

في أغسطس 2018 ، أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد قرارًا بتعيين الدكتور مصطفى الفقى رئيسًا شرفياً لحزب الوفد، ويعد الدكتور مصطفى الفقى الذى يشغل حاليًا منصب مدير مكتبة الإسكندرية، وكان من أبرز السياسيين المصريين ورجال السلك الدبلوماسى.

مصطفى الطويل

تم اختيار المستشار مصطفى الطويل رئيس شرفيا أيضا لحزب الوفد بعدما ترأس الحزب عاما ورفض الترشح على رئاسته بعد ذلك أطلقت عليه الجمعية العمومية للحزب رئيسا شرفيا مدى الحياة ليكون مختلفا عن غيره ويحصل عليها من قبل الجمعية العمومية .

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محمود أباظة

واحد من القيادات التاريخية والبارزة في حزب الوفد ، وتم اختياره رئيسا شرفيا للوفد، بعد انتهاء فترة رئاسته لحزب الوفد، وهو واحد من أشهر السياسيين وخاض العديد من المعارك السياسية

في 2018 ، منح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، لقب الرئيس الشرفى للحزب مدى الحياة للدكتور السيد البدوى، تقديرًا للدور الذى قام به على مدار الـ 8 سنوات الماضية في رئاسة الوفد، وذلك قبل أن يعلن إسقاط عضويته من الوفد، وإعلان اعتزاله العمل السياسى

ويعد سليمان وهدان آخر من تم اختيارهم رئيسا شرفيا للوفد، وذلك بعد اعلانالمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اعتبار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رئيسا شرفيا لحزب الوفد بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا، قبل انتخابات المكتب التنفيذي للوفد ليكون هو الرئيس الشرفي الخامس لحزب الوفد.

ويعد لقب الرئيس الشرفي للحزب ، هو نوع من أنواع التكريم وليس له دور أساسى في الحزب مثل الرئيس الذي بيده مقاليد الحزب، ولا يرتبط بمدة محددة ولا يستطيع رئيس الحزب سحب هذا اللقب منه مرة أخرى.